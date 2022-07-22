洪蓉因擁有突出上圍和誇張的沙漏型性感身材曲線走紅，被網友封為「I級艷后」，常不吝秀性感的她，近日在臉書分享自己穿著深U小可愛躺在地上的辣照，可見她招牌車頭燈呼之欲出，比她的鵝蛋臉還大，網友則傻眼發問：「請問……有辦法趴著睡嗎？！」。

洪蓉當年以一支電玩廣告闖出知名度，2017年移居到泰國曼谷生活，近年因疫情返台置產，胸部大成了她給人的第一印象，但她總強調個性獨立，比較願意靠自己，「說坦白一點，胸部大並沒有那麼神，把腿控、腰控、臉控，馬尾控放在哪？我也有非常低潮的期間，這些時間我從未跟誰抱怨，自己默默承受」。

上月洪蓉又發文：「世界上有很多不完美，但你接受了，它也可以是完美」，解釋有些人標準太高，只會在內心期望達到心中的完美，卻不去行動，永遠都無法成功，「正所謂一分錢一分貨，付出多少，拿到多少，沒有捧著一百萬就想住豪宅的道理」，接著表示沒時間說太多，自己要去好好工作，「我自己默默去努力了～爭取心中完美～」。

本月中，洪蓉曬出一張超辣的美照向粉絲問候，寫下：「午安～～～今天又是美麗的一天～」，而照片中她躺在地上，北半球溢出上衣，形成超誇張的景色，網友回應：「看到美美照片的心情都好起來」、「這未免也太猛」、「感覺很難呼吸呢」、「無論什麼時間點看見這照片都是好心情」。