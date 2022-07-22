民眾日前在高雄小港區高坪街附近聽到女子陣陣呼救聲，警方獲報後循聲辨位找到該民宅，沒想到婦人的婆婆應門時渾然不知家中有人受困，原來是陳婦到4樓曬衣服，3歲兒子前往找她卻不慎反鎖，幸好員警救援，結束母子近2小時驚魂記。

小港分局高松所員警20日18時許接獲報案，有民眾在小港區高坪街附近有人正在大聲呼救，警方趕到現場循聲找人，果然才發現有人在陽台處大喊：「誰來幫我開門，我在4樓」，看到員警出現，女子隨即比手劃腳告知員警自家門牌號碼。

芭比Q了! 婦陽台曬衣遭兒反鎖 警"聽聲"救援!│中視新聞 20220722

警方立刻前往該戶按門鈴，一名老婦人前來開門後這才發現她的媳婦及3歲的孫子受困於4樓後陽台，時間長達1個多小時，警方立即爬上4樓，打開後陽台鎖住鋁門，救出受困的陳姓媳婦與孫子。

經警方了解，原來陳女在4樓後陽台曬衣服，年幼的兒子開門進入後陽台找母親時，不慎按下喇叭鎖，導致鋁門反鎖，將兩人都關在後陽台，家裡面的人渾然不知，經員警到場協助救援後，才結束這場驚魂記。