台南市議員周麗津今天接近中午時到安平關聖帝堂廟宇參拜，剛拜完廟離開時，穿越馬路卻不慎遭1輛機車迎面撞上，造成臉部多處擦傷，左臀部有1處撕裂傷需縫合，另右腳踝也掛彩，被送往奇美醫院治療中，目前仍在接受治療與檢查中。由於周麗津跌倒時，曾經撞到頭部，院方擔心腦震盪，已安排在院觀察中。

當時與周麗津一起去跑攤的市議員陳怡珍也陪同周一起就醫，她說，當時周閃避機車不及遭撞上，好險人只是輕傷，但兩人都嚇了一大跳，「好險人沒有大礙！」