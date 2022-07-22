台股近期漲少跌多，華新麗華正值現金增資繳款期間，苦撐現金增資每股33元多時，21日決定下調現金增資發行價格為30元，國際銅價持續下跌，華新認為對新接訂單影響不大，但今（22）下跌0.50元而以33.45元開出，隨後一路走跌，最低達31.35元，目前呈下跌走勢。

華新為償還銀行借款，減輕利息負擔，今年辦理3億股現金增資案，每股發行價格33元，預計第三季募資99億元，7月4日至8月3日為款繳期間，卻碰上台股下跌，12日盤中一度跌破33元，華新陷入現金增資價格保衛戰多日，21日決定調降發行價格為30元，並對已經繳款的原股東及員工，不論是否願意繼續參與現金增資案，都提出補償方案，華新董事長焦佑倫也找好特定人承接。

近期國際銅、鎳價行情跌多漲少，英國倫敦金屬交易中心（LME）21日銅3個月期貨收盤價7,322美元，下跌56美元，跌幅0.76％；現貨收盤價是7,304美元，下跌54美元，跌幅0.73％。鎳3個月期貨收盤價21,478美元，上漲299美元，漲幅1.41％；現貨收盤價21,431美元，上漲301.75美元，漲幅1.43％。

華新因國際鎳價走跌，調降6、7月不銹鋼內外銷報價，近期銅及鎳價疲軟，華新表示，華新電力線纜銷售，多半與客戶簽長約，取得建廠標案也鎖好成本，銅價下跌，對新接訂單影響不大。

市場預期，銅價下跌，仍會影響華新營收，使得華新今日股價呈現下跌走勢。