拉丁天王瑞奇馬汀（Ricky Martin）7月初被爆出性侵並家暴親姪子丹尼斯（Dennis Yadiel Sanchez），接著被申請保護令禁止接近原告，不過在7月21日開庭前，丹尼斯向法院撤銷對瑞奇馬汀的告訴，法官也裁定駁回保護令，將瑞奇馬汀的冤屈全數洗清。

根據西班牙媒體《馬卡報》報導指出，當初提出這項指控的人竟是瑞奇馬汀的親弟弟艾瑞克（Eric），艾瑞克表示瑞奇馬汀曾與他的親姪子交往長達7個月的時間，過程中除了有過性關係外，更多次對他施暴，而在分手後，瑞奇馬汀甚至多次跟蹤他回家，讓丹尼斯不堪其擾才出面指控，才讓此事件曝光遭到大眾關注。

不過昨(21日)，丹尼斯向法院撤回案件，證明瑞奇馬汀清白，對此，瑞奇馬汀發布影片表示：「我是謊言的受害者，不幸的是我被一位患有精神疾病的親戚攻擊。對於這種胡說八道的人，祝福他一切順利。我希望他能找到幫助，這樣就可以開始充滿愛、真理和喜悅的新生活，而且不會傷害任何人」，接著強調這件事對整個家庭都造成巨大傷害，「但我無法為自己辯護，因為我必須遵循法律程序，在審判前，我必須得保持沉默，直到開庭才能討論案情。」

對此，律師表示「針對瑞奇馬汀提出的指控完全是捏造的，完全沒有證據能證實這些指控」，瑞奇馬汀姪子丹尼斯也向法院證實，是根據自己意願取消告訴，沒有受到任何外部壓力影響，而瑞奇馬汀接下來計畫重返舞台，希望用熱愛的音樂及表演修補受傷的情緒。