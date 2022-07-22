高雄陳姓男子在知名酸奶飲料店打工，離職當天順手牽羊，帶走店內的4種酸奶飲品，老闆發現後以業務侵占罪提起告訴，求償20萬元，但陳男剛出社會，沒有錢可以給付，法官審理後判陳男得給付2萬4千元給老闆，且判有期徒刑3個月，緩刑2年。

陳男2021年2月底到知名酸奶飲料店打工，於同年6月初離職，離職當天，陳男私自調配4種口味的酸奶飲品，總價值275元，陳男未付款就將飲品於下班時帶回家，遭到店長發現，並告訴飲料店老闆，老闆透過監視器畫面確認陳男有偷帶飲料一事，並提告業務侵占罪。

高雄地院審理時，陳男坦承犯行，且願意跟老闆和解，但老闆要求拿出20萬的和解金才肯放過陳男，由於陳男剛出社會，並沒有那麼多的錢可以賠，雙方和解失敗。

法官認為，陳男未能謹守職務分際，貪圖私利，但在審理時坦承犯行，雖然和解失敗，仍有心願意和解。業務侵占罪最低刑度為6個月，但陳男侵占金額只有275元，法官認為情輕法重，判陳男減刑到3個月，緩刑2年，但得給付約一個月的薪水2萬4千元給老闆，全案可上訴。