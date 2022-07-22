台股離萬五僅一步之遙，化工類股人氣強強滾，中華化(1727)、三晃(1721)、元禎(1725)及三福化(4755)4檔個股全數亮燈漲停，勝一(1773)、德淵(4720)及尚化(4738)漲幅在4~6%不等，上市化工指數漲幅逼近1.5%，成為盤面的強勢族群之一。

東鹼(1708)昨(21)日除息，每股配發2元股息，多頭挾著上半年獲利表現可期，今日股價最高曾至47.35元，順利完成填息。東鹼首季稅後淨利3.75億元，季增率9.6%，年增率飆至6倍，每股稅後盈餘1.51元，受惠中國大陸硫酸鉀第2季每噸大漲至5500元人民幣，6月營收刷新紀錄，法人看好第2季表現，上半年獲利可期。

南寶(4766)股價在平盤附近震盪。南寶鞋材接著劑業務訂單能見度相當高，預期今年鞋材業務將無淡旺季之分，一整年可能皆處於旺季。其他消費產品用膠、工業用膠、塗料與建材業務，隨著全球消費市場景氣及經濟活動持續擴張，展望也偏樂觀，南寶樂觀看待2022年營收成長動能。