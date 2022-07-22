大陸國家外匯管理局22日表示，2022下半年人民幣匯率仍將繼續在合理均衡水平上保持基本穩定，還會保持彈性和雙向浮動，與國際主要貨幣相比，人民幣幣值的穩定性比較強。
陸國家外管局副局長、發言人王春英表示，2022上半年人民幣匯率彈性增強，在全球範圍內表現穩健。下半年將仍將繼續在合理均衡水平上保持基本穩定。大陸經濟持續恢復，發揮支撐人民幣匯率的根本性作用。
王春英指出，從最近的表現來看，雖然美元進一步走強，但是隨著大陸經濟企穩回升，人民幣匯率在全球主要貨幣中的穩定性更加突出。7月以來多邊匯率穩中有升，雖然人民幣對美元的匯率出現了貶值，但是與國際主要貨幣相比，人民幣幣值的穩定性比較強。
對於外資企業利潤匯出等問題，王春英指出，每年第二、第三季都是外資企業利潤匯出的高峰季節，從近期的情況看，今年外資企業的利潤匯出還是保持合理有序、總體保持平穩發展態勢，利潤匯出對大陸的跨境資金流動和外匯供求的影響是可控的。
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