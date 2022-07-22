NCC擬定《數位中介服務法》草案，引發在野批評聲浪，民眾黨今（22）日召開記者會指出，數位中介服務法草案假借提升網路治理效能之名，卻是行政濫權惡法，限縮言論自由，「猶如1450檯面化」，要求退回草案，重新擬定符合歐盟《數位服務法》精神的數位治理法案。

民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如、台北市松山信義區市議員參選人楊寶楨、台南市北中西區市議員參選人江明宗上午召開記者會，邱臣遠指出，雖然NCC說明數位中介服務法是依照歐盟DSA的精神去擬定，但經過檢視根本是天差地遠；草案賦予政府各部會對業務相關資訊的管轄權限，讓具有執政黨立場的行政權介入，與歐盟DSA執行須由公正透明、不受政府機構或私人指揮的「數位服務協調者」的規定大相徑庭。

邱臣遠表示，草案內容對「納管」行為定義不明，全數交由主管機關認定；以第18條內容為例，只要行政機關認為有人向公眾傳達不實訊息，就可以不經法院審理自行加註警語，已經抵觸「馬尼拉中介者責任原則」，且有侵害言論自由的可能。

立委蔡壁如表示，《數位中介服務法》草案引發許多社會質疑，NCC在公共政策網路參與平台上進行的草案意見徵詢，截至昨天中午有501位反對（98％），只有7位贊成，民眾留言表示擔心言論自由受到限制， NCC卻仍然無動於衷，強硬推行，簡直是橫材入灶，掩耳盜鈴。

蔡壁如稱，言論自由受憲法保障，不應該隨意受到限制，更不該委由民間業者未審先判，傷害言論自由。上述草案規定平台提供方可以先評估網路言論的「合理性」去加註警語、向法院聲請命令平台取下內容，讓平台業者執行司法審判，猶如「1450檯面化」。

蔡壁如強調，該法受期待能保障網路發展，但絕非是行政權的獨裁專斷，言論自由應被保障。因此她呼籲NCC傾聽民意，退回《數位中介服務法》草案，與民眾充份溝通，不要網軍治國。

最後蔡壁如說，對於法案她贊同廣告分潤的部分，但如何建立具有獨立性、公正性的第三方組織需要朝野坐下來協商。