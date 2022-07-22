舊國民黨彰化縣黨部遭法拍標出，買主再易手，王惠美競選團隊將承租，作為競選總部。（吳敏菁攝）

立委黃秀芳從3周前接受黨中央徵召，投入參選彰化縣長，起步較晚，全力衝刺中，22日赴田尾鄉廣善堂為關聖帝君祝壽，透露競選總部挑在彰化市原富山餐廳，彰縣長王惠美拚連任，據了解競選總部將設在老地方，原來國民黨彰化縣黨部舊址，計畫9月競選班底將進駐。

黃秀芳表示，自從接受黨中央徵召3周以來，感受民眾熱切期待新縣長，目前組織及後援會也陸續就定位，競總位置也已挑好在彰化市原富山餐廳，全力衝刺。

王惠美持續專心、關注縣政，希望以施政成果，贏得縣民的支持。據了解，競選總部將承租在原來國民黨彰化縣黨部老地方。

國民黨彰化縣黨部去年10月6日遭彰化地方法院執行拍賣，最終由彰化在地建商「岑品建設」以1億2168萬得標，高出底標1318萬，但近來又轉手，加碼800萬元，據說新得主是某長照集團，王惠美競選團隊已承租，空間已經在整理，預計9月底競選班底將進駐。