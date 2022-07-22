民進黨台北市長參選人陳時中日前到萬華龍山寺參拜時，警察卻架離陳情的民眾，引發熱議。國民黨台北市長參選人蔣萬安今上午參加台北國際婦幼用品大展開幕式時受訪指出，陳時中漠視民意，絕對不會冷眼看著民眾被架走。

蔣萬安指出，他進入立法院第一個會期陳情人就找過他，他從2016年一直到2022年協助陳情人開了7次協調會，幫忙發了14個公文，協助他直接與金管會溝通，這6年下來他持續地給予協助、不斷的努力，這段期間雖然沒有完成陳情人的心願，但是已經盡最大的力量給予他協助。

蔣萬安強調，他的服務一直以來也就是不分黨派，只要民眾有需求，任何問題找上他，他就是傾聽、了解，甚至面對面的溝通、對話，盡最大的力量給予幫忙，但是陳時中卻是漠視民意。

蔣萬安說，市民有問題找他，他一定是聆聽盡全力解決問題，絕對不會冷眼看著民眾被架走，也絕對不會讓民眾找他打電話，2年多到現在連一個法諮都沒辦法安排，更不會 到今天都沒有跟陳情人面對面對話，而把事情交給其他人處理。