警界醜聞「松山之亂」案，唯一被依毀損公物罪起訴的黑衣人徐權，台北地方法院一審依損壞公務員職務掌管物品罪將徐判刑6月，可易科罰金，上訴後，北院二審開庭時，台北市松山警分局長陳昭甫請法官將徐重判，法官審理後判決仍判刑6月，可易科罰金。

去年4月16日時任松山警分局督察組教官楊忠蒞酒後，與徐權等10名黑衣人起衝突，徐等人追逐楊衝進中崙所，因找不到楊，大聲咆哮，徐權抄起鐵椅，砸壞值班台警用電腦螢幕，檢方偵結後，僅起訴砸壞電腦的徐權。

台北地院一審審理後認為，徐權無視在場執行勤務員警之勸阻，舉起鐵椅恣意砸毀員警的公務電腦螢幕，考量他與告訴人調解成立，但因松山分局不同意和解，而尚未履行，依損壞公務員職務上掌管之物品罪，判處有期徒刑6月，可易科罰金18萬元。

上訴後，二審辯論庭時，蒞庭檢察官指出，徐權目無法紀，造成警局內部有人遭懲處、有人被罷黜，建請法官重判；分局長陳昭甫也說，徐權的行為藐視國家法令，傷害警察尊嚴，盼法官不要判徐緩刑，也不要給徐易科罰金的機會，以儆效尤，建請從重量刑。