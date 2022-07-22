2022文博會在高雄進入最後倒數，高雄流行音樂中心海音館前水域上驚喜出現「台灣IP‧高雄原創」─無所事事小海豹超萌的超大型充氣裝置，高市府宣告「台灣IP ‧ 高雄原創─聊療漂漂河」即將登場！

繼市府與LINE貼圖合作，與這六位高雄創作者超人氣貼圖角色合作推出「高雄聊療號」輕軌彩繪列車、「限定版一卡通」及「親子T-shirt」後，今日重磅釋出首位「無所事事小海豹」巨大化充氣裝置，帶著慵懶、超萌的經典姿勢，在高雄愛河灣驚喜現身，超吸睛的療癒巨大造型擄獲不少市民及親子的心，接下來高市府預告還會有更多高雄創作者熱門貼圖角色陸續與市民朋友見面，為「2022臺灣文博會」場域增加熱鬧又療癒的氛圍！

高雄市長陳其邁表示，為迎接2022臺灣文博會及台灣設計展在高雄，市府首度集結6位來自高雄「台灣IP」超人氣貼圖明星，邀請作為「2022臺灣文博會及台灣設計展在高雄」活動大使。在這次的深度合作計畫中，我們讓這些人氣貼圖，從LINE聊天室中的虛擬角色，躍上輕軌車體作為在城市裡穿梭的可愛風景、也開發成日常生活中使用的一卡通、T-shirt等商品，現在更讓他們立體化、巨大化，在愛河灣上成為「2022臺灣文博會」活動場域的迎賓大使，迎接後疫情時代即將到訪高雄的旅客，邀請各位親子及市民朋友今夏務必到訪高雄感受最熱情且創意十足的文創盛事。

高雄市文化局表示，這次「台灣IP‧高雄原創」，則是重在推廣行銷及聚焦在台灣的本土圖像創作上，台灣的原創IP非常有競爭力也相當受歡迎，這一次的聊療計畫將展現無論是平面或者到實體，藉由高雄的海洋意象與城市景觀與交通載具成為高雄原創者新的展現舞台，從虛擬到實體看見圖像創作的多元可能。

目前「聊療漂漂河」第一位角色─「無所事事小海豹」帶著慵懶、療癒的經典動作，趴躺在高雄流行音樂中心前現身，其他角色也將陸續曝光，想一睹「台灣IP ‧ 高雄原創─聊療漂漂河」的粉絲，歡迎隨時關注「台灣設計設計台灣」官網( twdesign.tw )！