明天就是大暑，各地高溫不斷攀升，目前花蓮高溫已達攝氏41度，新北板橋也達38.2度，醫師表示，有些藥物會抑制排汗，流鼻水藥物、精神科藥物，服用此類藥物者要特別注意體溫狀況，「此外，年長者體溫調節能力較差，務必要身處涼爽環境中，以免中暑而有生命危險。」

目前花蓮高溫已達攝氏41度，新北板橋也達38.2度。（圖／取自氣象局官網）

由於太平洋高壓影響，各地天氣炎熱，高溫持續攀升，根據衛福部統計，今年7月截昨日（7/21），因熱傷害就診人次已達444人，高於去年7月整月的423人，顯示今年熱浪尤其嚴重。

台大急診部主治醫師、台大急診醫學部副教授方震中表示，人在高溫下，若無法排汗又缺水，將導致中暑，嚴重可致命，因此若服用抑制排汗藥物，例如流鼻水的藥物如抗組織胺，及精神科藥物，都要留意身處環境的氣溫，勿讓自己體溫過高。

方震中表示，患者之所以服用抑制排汗藥物有其醫療需要，因此也不能要求患者停藥，但在酷夏中，服用此類藥物者勿身處高溫或不通風處。

他並強調，長者尤其是高危族群，即使未服用藥物，因其體溫調節功能退化、容易中暑，「該開冷氣時就要開冷氣，也要記得補充水分。」