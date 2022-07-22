今天在「遙遠」的喀喇崑崙山脈(K2/國際間通稱)傳來好消息！台灣29歲美女登山家曾格爾創下驚人紀錄，以無氧狀態登上這座全世界最難的高峰，成為我國史上第1人、無氧全球最年輕女性，曾格爾在個人臉書親自曝光了喜訊。而這座山究竟有多難攻下？它是專家公認世界最難登的山，並被曾挑戰過的美國登山家貝爾(George Bell)稱作「狂暴之山」！

台灣美女登山家曾格爾在昨天先預告自己將攻頂K2，並表示身體狀況十分良好，就在今天她於臉書公佈了好消息， 標題寫下：「攻頂成功！台灣人K2首登！世界上最難高峰——狂暴之山K2，挑戰無氧登頂成功！」她一共花14個小時完成，另外還提到攀登的心路歷程。而這座山比世界第1高峰聖母峰矮了200公尺，仍被專家認為是最難登上高峰，曾格爾也非首次挑戰。

曾格爾在文中繼續說道：「原本擔心昨天風大無法攻頂，好險今天天氣好轉，挑戰無氧成功！很開心能夠寫下K2『無氧全球最年輕女性』新紀錄，這是這近九個月以來，在世界攀登史所寫下的第三項世界紀錄，除了台灣人首登外，這也是我的第九座高峰。」接著她更預告今年還將挑戰最後五座高峰，是台灣有史以來最接近完成「14座8000米攀登」的時刻。