2022腦麻海洋教育營隊熱烈報名中，第二梯次高雄場8／23-25、第三梯次新北場9／3-9／5舉行。（中華腦麻協會提供／林良齊台北傳真）

中華腦麻協會與7-ELEVEN於今年合作「地球永續 你我日常—自帶好福企」公益募款計畫，不僅呼應超商永續循環經濟推出零廢棄商品，倡議環境永續、減塑減碳議題，也成為社會中的付出者，協助腦性麻痺家庭之就業與就養，並開辦三場「腦麻海洋教育營隊」活動，鼓勵腦麻朋友走出戶外，藉由淨灘活動探索海洋自然生態與人文景觀風貌。

腦麻海洋教育營隊今年突破限制，規劃腦麻家庭較少機會參與海岸淨灘活動、親手觸摸海洋生物的食魚教育，也讓腦麻朋友及其家庭親身參與體驗，也期待傳達腦麻家庭不僅是社會福利中的接受者，也能成長為貢獻環境守護的付出者，集結眾多小力量，讓腦麻家庭一同加入保護地球的行列，讓善與愛永續循環。

中華民國腦性麻痺協會理事長卓碧金指出，帶著腦麻兒透過實地走訪更認識自己居住的土地，無論是從賞鯨輪到輕軌，從航空體驗到貝殼沙灘淨灘，或是清除在貝殼沙灘上的廢棄垃圾，突破腦麻家庭可能畢生都無法實踐的體驗，感受到生命截然不同的風景。

2022腦麻海洋教育營隊熱烈報名中，第二梯次高雄場8／23-25、第三梯次新北場9／3-9／5舉行，報名對象以腦麻兒與其一位陪伴親屬一同參與，本活動由7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款支持，期待促進腦麻家庭擴大社會參與融合的機會，創造美好的生命體驗，即日起開放網路報名至8／5，額滿為止。詳情可洽中華腦麻協會網站。