創立88年的森田藥粧集團已成為生技美妝業內公認的台灣之光，且長久以來與各大院校產學合作扶植台灣年輕學子，今年更是二度攜手第三十一屆時報金犢獎國際競賽，與年輕消費者創意碰撞，從創意為出發點，培養台灣的國際競爭力，除此之外也希望藉用此次活動來拋磚引玉，讓更多企業和年輕學子一起參與意義非凡的創意奧斯卡，森田藥粧集團在今年共選出一銀一銅獎項。

榮獲銀犢獎作品「所有肌膚問題一片搞定」，創作團隊為銘傳大學商業設計學系施樺蒨、魏琤、陳禹蓓、陳嘉琪，指導老師為余淑吟，作品傳達森田藥粧的面膜能針對每個人的需求來解決肌膚問題，將牆面比喻為臉部肌膚，當面膜滑過後，原有的膚況問題都能立即被解決。

銀犢獎作品「所有肌膚問題一片搞定」銘傳大學商設系施樺蒨、魏琤、陳禹蓓、陳嘉琪。（圖／時報獎執委會提供）

獲獎團隊接受專訪提到原先創作時，想到以肌膚最常遇到的三種問題分別是膚色不均、毛孔粗大、皮膚龜裂，再結合森田面膜的特點，可以很迅速解決肌膚問題，同時感謝組員一起共同創作及指導老師的提點。

銀犢獎得獎團隊銘傳大學商設系 (左起余淑吟老師、陳禹蓓、施樺蒨、魏琤、陳嘉琪)。（圖／時報獎執委會提供）

榮獲銅犢獎作品「太誇張了吧」，由輔仁大學應用美術學系張雅琦創作，指導老師為馮冠超，作品藉由敷完面膜後，肌膚呈現水嫩光滑的概念去發想，連蚊子想叮都會不小心溺水、滑倒了，將創意用另一種有趣方式傳達產品功效。

銅犢獎作品「太誇張了吧」輔仁大學應美系張雅琦。（圖／時報獎執委會提供）

獲獎者接受專訪時表示，覺得設計是一個生活化的形式，表現創意的主題及文字發想都是由生活得來，大眾普遍認為蚊子是不被喜愛的昆蟲，不如就以此當作創意亮點，這也是一開始創意的初衷，感謝金犢獎的舞台讓創作者可以盡情的表現自己，獲得獎項也讓自己有了更多動力繼續創作下去。

銅犢獎得獎者輔仁大學應美系張雅琦。（圖／時報獎執委會提供）

第二名作品「啾滴診療室」銘傳大學商設系鍾宛儒、梁真霓、陳妍廷、李雨欣。（圖／時報獎執委會提供）

第三名作品「Dr.Pool」雲林科大視傳系胡恩霖。（圖／時報獎執委會提供）