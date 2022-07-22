行政院昨日率領教育部宣布，將投入新台幣6億元經費到中小學營養午餐，每月能吃到一次石斑魚菜色，不過教師認為，石斑魚是高單價、高經濟食材，如此安排不只會排擠到其他餐料，恐讓學子陷入營養失衡的危機，教育部更是失能，凡事只會配合政府，石斑魚無法對外銷售便強推到學校，簡直把學校當成軍隊，直批莫名其妙。

為配合行政院政令，教育部長潘文忠今(22)日在臉書以限時動態影片的形式，宣傳中小學營養午餐吃石斑魚。

不過由於這起預算來自於國庫，經費高達6億元，行政院與教育部並沒有仔細說明其中編列方式，外界好奇這筆鉅額將如何分配，教團更至質疑執行效益如何。

全國高級中等學校教育產業工會（以下簡稱全中教）理事長高孟琳表示，「很明顯就是為政府買單」，石斑魚是高經濟、高單價的食材，但教育部為了配合農委會，拯救本土漁業，引進學童營養午餐，勢必會排擠到其他菜色分配，「很有可能是這禮拜吃了石斑魚，因為太貴，其他魚、肉類都吃不到，莫名其妙！」

高孟琳也說，過去也常見類似的情況，無法外銷或產量過剩的食材，大多送往軍隊，「學童不是國軍」，軍人是成年人，中小學學童尚在發育階段，如果為了吃到一餐石斑魚，其他餐點都無法吃到，很可能會導致營養失衡。

全中教秘書長許麗吉則說，這兩天聽到不少國中老師與家長對此表達無法理解，其中一個原因在於營養午餐仰賴營養師專業規畫才能出餐，教育部為了解決農委會石斑魚無法外銷的困境，直接把如此高單價的食材轉往學校，「跟其他魚類比起來，真的很貴，有可議空間！」

至於本次政策將從國庫搬出新台幣6億元來進行，「會不會太誇張了！」許麗吉認為，既然使用的是納稅人的錢，甚至校園的每個做為都要考量到教育層面，呼籲教育部審慎評估。