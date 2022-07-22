國內第一座海上特殊公路橋梁，費時12年興建的「金門大橋」，實際工程進度達97.53％，昨完成深槽區主橋P44及邊橋P43上構預鑄節塊的最後一吊，宣示進入全線貫通的歷史性一刻。（李金生攝）

深槽區完成主橋P44及邊橋P43上構預鑄節塊的最後一吊，現場合攏前接縫處高達50公尺。（李金生攝）

王國材部長今天偕立院交通委員會陳雪生立委、洪孟楷立委和金門縣長楊鎮浯等人見證全橋合攏作業。（李金生攝）

王國材部長今天偕立院交通委員會陳雪生立委、洪孟楷立委和金門縣長楊鎮浯等人見證全橋合攏作業。（李金生攝）

楊鎮浯縣長在橋面上跳起來，表達無比雀躍的心情。（李金生攝）

王國材部長在金門大橋展翅躍腳，期待金門從此走出亮麗遠景。（李金生攝）

王國材感慨說道，施工團隊忍受海上惡劣天候，在「投入專業、排除困難」的堅定信念下，孤獨站在橋面將大橋1公分1公分接起來。（李金生攝）

金門大橋完成合攏作業，一艘小艇正穿過小金門端海域。（李金生攝）

王國材部長和立院交通委員會肯定施工團隊以「投入專業、排除困難」的堅定信念完成目標。（李金生攝）

交通部和金門縣政府感謝施工團隊克服困難，完成興建金門大橋的艱鉅任務。（李金生攝）

國內第一座海上特殊公路橋梁，費時12年興建的「金門大橋」，實際工程進度達97.53％，昨完成深槽區主橋P44及邊橋P43上構預鑄節塊的最後一吊，宣示進入全線貫通的歷史性一刻。交通部長王國材今天跨海見證合攏作業，期待通車後帶給鄉親和和遊客更便捷、安全的交通條件。

回首歷時12年的施工進程，王國材感慨說道，施工團隊忍受海上惡劣天候，在「投入專業、排除困難」的堅定信念下，孤獨站在橋面將大橋1公分1公分接起來，如今總算看到大、小金門連成一氣，讓人十分感動。

對於這座鄉親說是讓分隔幾萬年的大、小金門終於連起來，矗立於波濤海上的大橋，金門縣長楊鎮浯也激動表示，走在從海上拔地而起的大橋上，讓他心中的大石頭終於放下來，內心無比雀躍和百感交集，縣府將就規畫的後續營運細節，再與中央詳細溝通敲定，讓這項鄉親翹首期待的百年建設，帶來金門充滿希望的遠景。

銜接大、小金門，含引道全長5.4公里，總建設經費約75億元，在2011年由馬英九總統主持動工典禮的金門大橋為國內第1座海上脊背橋梁，其中約4.7公里位於海上，海域水深最高達23公尺，地底是特有的堅硬花崗岩，施工過程極為艱鉅，開工後更是一波三折，先是原承包商樺棋營造在2012年因投標資格不符遭終止契約，迄2016年6月底國工局以2標的國登營造已無履約能力，工程進度嚴重落後為由，逕行解約和接管工地，其後再由3標的東丕營造在2016年12月底接手趲趕進度。

如今，這座在前交通部長林佳龍口中「一瞑大一寸」，現任部長王國材也以「一公分一公分接起來」，形容施工過程十分艱巨的大橋，截至2022年7月中旬，實際工程進度為97.53％，將在全橋合攏後，續行完工、勘驗、驗收、改善、擇期開放通車等作業，時間則預定在10月中旬左右。

王國材今天偕立院交通委員會陳雪生立委、洪孟楷立委等人見證全橋合攏作業，直接從接縫處穿越過去，邁開腳步往小金門方向前進，留下讓人感動的歷史性畫面。