美國老牌汽車製造大廠福特周四公布一連串加快轉向電動車（EV）事業的交易，包括從中國寧德時代和澳洲礦業巨頭力拓（Rio Tinto）等公司採購電池組和電池原料。

這些交易是福特發展電動事業計畫的其中一環，該美國汽車製造大廠立下的目標包括到2023年底其全球電動車年產量達到60萬輛，以及到2026年底突破200萬輛。福特並預期到2026年，其電動車事業的複合年增長率將達到90%，比整體產業的增長預測高出1倍多。

福特執行長法利（Jim Farley）在聲明中表示，我們正在部署要迅速擴大規模的工業系統。

今年3月，福特將公司到2026年的電動車支出計畫從300億美元提高到500億美元，並將旗下業務分拆為兩個事業群，即專攻電動車的Ford Model e和專攻汽油動力車的Ford Blue。

惟福特當時也曾表示，在2025年開始生產下一代車型之前，旗下的電動車事業還無法獲利。

福特周四表示，為了提高產能，公司的產品組合將添加用於電動車電池的磷酸鐵鋰（LFP）和鎳鈷錳（NCM）兩化學原料。福特表示，公司已經取得生產60萬部電動車全部所需的60 GWh電池量能。

為加快擴產以趕超特斯拉，福特宣布將向中國寧德時代採購成本較低廉的磷酸鐵鋰電池，該美國汽車大廠表示，寧德時代將自明年起開始為北美地區銷售的Mustang Mach-E電動休旅車供應LFP電池組，自2024年初起F-150 Lightning電動皮卡也將開始採用該電池。

福特副總裁德瑞克（Lisa Drake）表示，公司計畫從2026年起，從北美一座新的40 GWh工廠採購LFP電池。她並未透露這是否將是寧德時代的工廠。媒體此前報導，寧德時代正在美國找地建造電動車電池工廠，未來將供應福特和BMW。

福特也將與LG Energy Solution及其長期電池供應商SK Innovation合作。

福特表示，目前已經採購了在2026年底生產逾200萬輛電動車所需的7成電池量能。

為了支持這些電池業務與合作案，福特亦將直接採購電池原料，宣布將透過與淡水河谷在加拿大和印尼的事業、中國華友鈷業和必和必拓達成的協議，取得大部分到2026年與之後所需的鎳。

福特周四公布的合作與供應協議尚包括與力拓的鋰供應協議，與EcoPro BM和SK On在北美建造一座陰極生產工廠，Ioneer同意在2025年後從內華達州供應福特所需的碳酸鋰，Compass Minerals將從猶他州供應氫氧化鋰和碳酸鋰，以及Syrah Resources和SK On將從路易斯安那州供應天然石墨。