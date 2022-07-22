台股挑戰萬五大關近關情怯，早盤最高衝上14996點後，指數壓回震盪，但在最後五分鐘搓合拉抬21點，終場台股收漲11點、報在14949.26點、成交量為2626.43億元；本周台股周線連3紅、指數收漲398點。

大型電子權值股今撐盤力道略顯不足，也成為台股衝關萬五仍差一步的主要關鍵，台積電(2330)延續昨日站回500元關卡的氣勢，今開高小漲市值重返13兆元關卡，終場收漲2元，聯電(2303)震盪走低，終場收跌0.82%；鴻海(2317)呈現震盪小漲，整場多在0.5%上下震盪；股王大立光(3008)開高走低，下跌約1%；聯發科(2454)下周即將召開法說，市場憂心第三季旺季不旺，今下跌逾1.5%。

金融股今相對有撐，金融壽險在歷經上半年震撼教育後，三商壽(2867)大漲約3%，玉山金(2884)、台新金(2887)漲幅約2%，聯邦銀(2838)漲幅也達3%。

傳產股中，今屬化工股最為強眼，中華化(1727)、三晃(1721)、元禎(1725)及三福化(4755)全數亮燈漲停，勝一(1773)、德淵(4720)及尚化(4738)漲幅在4~6%，上市化工指數漲幅逼近1.5%。

生醫族群挾生技展下週即將開幕，股王藥華藥(6446)漲幅逼近4%，明達醫(6527)鎖漲停、晉弘(6796)、東生華(8432)、保瑞(6472)、美時(1795)等全數大漲。

分析師表示，目前台股仍在熊市的趨勢，上檔套牢賣壓沉重，短線國安基金只能幫助增強信心，但中期還是看基本面表現。基本面來看，通膨就算未來真的見頂往下，但對於企業傷害已造成，企業端今明年的獲利預估，以現階段來說都是樂觀估計居多，但市場共識確是下半年有機會大幅往下修；此外，美國先收緊資金，後續歐洲也要開始收緊資金，外資會加速撤出台股，不利台股下半年表現。下周市場將靜待美國利率決議的到來以及雲端巨頭的財報表現。