藝人林志穎今駕駛白色特斯拉自撞橋墩起火，價值400萬的特斯拉車頭被燒到僅剩骨架，目前林志穎父子都送往林口長庚醫院救治，據悉，1998年他曾因賽車發生嚴重車禍，因此領悟出一道理，人生觀因此有了轉變。

林志穎1998年因賽車發生嚴重車禍，主要是他首次比賽就奪下季軍，後來又拿了亞軍，好勝心強的他為了一舉奪冠，猛踩油門加速，未料卻撞了車，甚至還轉了好幾圈翻出去，雖然他趕緊從車裡爬出來，不過腳卻斷了3根骨頭，打了4根鋼釘固定，由於傷勢嚴重，被醫生告誡至少要休息半年，他在休養過程也領悟出一道理，就是賽車重點不是贏過別人，而是超越自己，知道自己目的為何才是最重要。

被譽為賽車達人的林志穎，喜歡收集各式車種，也常在社群網站分享對車子的熱愛，年初發文宣布購進特斯拉，當時他興奮寫下：「17吋大銀幕，觸覺反饋Yoke，方向盤，換檔改在銀幕上，後座小銀幕很可愛，X的後座更加的舒適了，整體操作的速度真的快，期待1020馬力 0-100km 2.1秒的加速」，3月更再度發文：「一步一步挑戰成功，電車新紀錄，New record 1:54.952」，2007年演出電視劇《放羊的星星》，在劇中被設定為F1賽車手的他，更是不靠替身演員皆親自上陣，不難看出他愛車成癡的一面。

據了解，林志穎出車禍當下意識雖清楚，不過由於頭部受傷一度無法說話，還有粉碎性骨折，坐在副駕駛座的兒子則是臉部擦傷，父子倆目前醫院都還在治療中，據《ETtoday新聞雲》報導，林口長庚表示詳細病況暫時無法明說，待傍晚經紀人舉行記者會再一併說明。