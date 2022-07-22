「小旋風」林志穎平時愛車如癡，沒想到今(22日)上午傳出他駕駛白色特斯拉行經桃園市中正北路時，不慎自撞橋墩起火，幸好熱心民眾出手幫忙，才讓他在第一時間送醫治療。媒體報導，傳聞林志穎的傷勢除了頭部流血外，還有粉碎性骨折，林口長庚稍早則回應，林志穎的太太陳若儀和家人目前已經趕到醫院。

稍早有網友在臉書爆料，今上午在桃園市中正北路目擊一起車禍，一輛白色特斯拉突然無預警撞上橋墩，接著車頭起火燃燒，民眾見義勇為第一時間將卡在車內的父子拉出，才知道是林志穎和他的兒子，而林志穎當時已經失去意識躺在地上，滿臉鮮血。

對此，林志穎的弟弟林志鑫昨才跟哥哥一同勘查工地，沒想到分開不到24小時就傳出哥哥出嚴重車禍，他看了照片證實其車輛是林志穎平時會開的車，其他不方便多說，便趕往醫院。據《ETtoday新聞雲》報導，傳聞林志穎檢查後初步傷勢有粉碎性骨折，林口長庚表示，詳細病況目前暫時無法說明，待傍晚經紀人舉行記者會再一併說明。

據傳是傷者手上戴的錶款才讓外界認出是林志穎本人。（圖／翻攝自jimmylin IG）

平時愛玩賽車的林志穎也愛收集名車，他今年初才分享入手新一台特斯拉，沒想到今傳出開另一台白色特斯拉時發生意外，而林志穎當下因為受傷臉部腫脹，臉上和身上都是血，傳聞是靠著他手上的錶款才確認是林志穎本人，該錶為全球限量僅500只的Richard Mille手錶，非常稀有，去年5月他曾在IG分享戴著該錶的帥照，讓粉絲羨慕不已。