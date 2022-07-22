台南市長黃偉哲（中）跟7大月老一起自拍。(曹婷婷攝)

活動期間參與任務者，還可獲得7大月老聯名的紅線，限量400條。(曹婷婷攝)

愛國婦人館2樓特別推出「愛的算命Bar」互動體驗展。(曹婷婷攝)

愛國婦人館2樓特別推出「愛的算命Bar」互動體驗展。(曹婷婷攝)

迎接七夕到來，台南市政府文化局推出「老派約會三部曲－愛的儀式感」明天（23日）起跑，今年串連7間月老廟、12間飯店、23條專屬約會遊程超過60處景點及商家優惠，從吃早午餐到深夜酒吧，營造一整天滿滿約會儀式感。

台南市長黃偉哲說，台南七夕促成許多美好姻緣，尤其，台南月老廟各別「分工」，從防小人、牽紅線、協助感情維繫等，全方位守護天下有情人，歡迎大家來台南，讓台南月老成為七夕感情加溫的「神助攻」。

黃偉哲表示，七夕嘉年華是台南暑期重要文化節慶，活動與產業創意結盟既可行銷城市文化特色，活動串聯約會景點、結盟人氣店家、共同行銷話題活動，更能帶動台南暑期商機。尤其，農曆7月也是鬼月，除了有浪漫活動，南美館還有「亞洲的地獄與幽魂特展」，邀請全國民眾來台南求好姻緣，也探訪好的文化、古蹟，還可以拜媽祖、王爺、關公，祈求平安順利。

特別的是，愛國婦人館2樓特別推出「愛的算命Bar」互動體驗展，引領大家認識人生歷程5種關於愛的傳統儀式；「愛的八字」台南儀式之旅以穿梭台南7座月老廟為遊程主題，搭配台南特色景點與在地店家限定優惠。活動期間參與任務者，還可獲得7大月老聯名的紅線，限量400條。

為振興國旅、吸引國人暑期旅宿台南，文化局也與台灣高鐵擴大聯合企畫「搭高鐵臺南過七夕」，攜手台南12家精選飯店及5家旅遊平台推出飯店聯票、國旅聯票，享加購高鐵全台最低65折起優惠，於台南七夕嘉年華活動期間完成指定行動還可享「高鐵乘車券抽獎」。

廣受好評的「老派約會日」主題活動，8月6日於台南西竹圍之丘文創園區浪漫登場，當天安排音樂表演、活動與市集，充分感受老派浪漫氛圍。