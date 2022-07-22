動漫迷絕對不能錯過的漫畫博覽會即將在28日開展，日本Sony企業在台分公司台灣碩網網路娛樂股份有限公司(以下簡稱So-net)(22)日公開「So-net 夏日學園祭」舞台活動企劃及慶生特別企劃，邀請《全明星》運動員、人氣實況主及知名COSER相繼站台助陣狂歡！另外，學園祭現場提供多款日系遊戲試玩闖關，完成「學園祭集章卡」即獲得展場限量專屬好禮，並可參加加碼抽獎活動；喜歡《超異域公主連結☆Re:Dive》的玩家更不能錯過8月1日4周年慶生派對特別企劃，召喚所有玩家一起揮灑青春FUN心玩，嗨翻整個暑假！

《全明星》運動員、直播主熱鬧站台 正版遊戲周邊天天送

今夏最熱鬧的「So-net 夏日學園祭」一系列精彩豐富的遊戲舞台活動將由《全明星》運動員夏和熙、阿樂，及遊戲直播主貝莉莓、大丸、懶貓等輪番接力登台與玩家一起挑戰《超異域公主連結☆Re:Dive》、《白貓Tennis ～Rematch～》、《白貓Project》和《問答RPG魔法使與黑貓維茲》活動任務，完成挑戰即可獲得遊戲虛寶或正版周邊，人人有獎，趕快把握難得的贈獎機會！

《全明星》運動員及直播主站台「So-net 夏日學園祭」活動

【舞台活動1】白貓網球爭霸賽

●活動時間：7/28(四)~8/1(一) 11:30-12:00

●活動內容：玩家挑戰「白貓網球爭霸賽」活動，可獲贈《白貓Tennis ～Rematch～》抱枕或虛寶卡，《全明星》人氣選手夏和熙及阿樂出席7/28及7/29舞台活動，與玩家一起對戰，體驗網球對戰樂趣！

夏和熙及阿樂7/28~7/29將出席「So-net 夏日學園祭」白貓網球爭霸賽活動

【舞台活動2】公主連結騎士抽卡挑戰賽

●活動時間：7/28(四)~7/31(日) 13:00-13:30

●活動內容：玩家參加「公主連結騎士抽卡挑戰賽」活動，可獲得限量《超異域公主連結☆Re:Dive》日版周邊等商品，遊戲實況主聶寶及貝莉莓將在7/30及7/31獻身與玩家一起同樂。

貝莉莓及聶寶7/30~7/31將出席「So-net 夏日學園祭」公主連結騎士抽卡挑戰賽活動

【舞台活動3】特別企劃！公主連結4周年慶生派對

●活動時間：8/1(一) 13:00-13:45

●特別來賓場：貝莉莓、大丸、懶貓、聶寶、AKB48 Team TP

●活動說明： 8/1下午1:00舞台區將推出「公主連結4周年慶生派對」特別企劃，遊戲實況主貝莉莓、大丸、懶貓、聶寶、人氣偶像女團AKB48 Team TP成員劉語晴、邱品涵、冼迪琦、林于馨、藤井麻由、李佳俐及公主COSER將一起出席歡慶《超異域公主連結☆Re:Dive》遊戲4周年生日，邀請所有騎士一起應援，為公主慶生派對獻上祝福！

貝莉莓、大丸、懶貓及聶寶將出席「So-net 夏日學園祭」公主連結4周年慶生派對

AKB48 Team TP 將出席「So-net 夏日學園祭」公主連結4周年慶生派對

【舞台活動4】黑貓知識搶答賽

●活動時間：7/28(四)~8/1(一) 14:00-14:30

●活動說明：玩家參加「黑貓知識搶答賽」挑戰活動，可免費獲得《問答RPG 魔法使與黑貓維茲》吸水杯墊。

【舞台活動5】白貓競速大挑戰

●活動時間：7/28(四)~8/1(一) 15:30-16:00

●活動說明：玩家參加「白貓競速大挑戰」舞台活動，可以與愛麗絲COSER一起挑戰遊戲任務，並免費獲得《白貓Project》行動電源或壓克力牌。

「So-net 夏日學園祭」闖關活動精彩滿分 邀請玩家來FUN電

So-net 以「日本學園祭」主題打造展區充滿年輕活力，結合各款遊戲熱門角色、場景及特色掛旗設計，打造充滿日本學園祭的慶典風格！現場設有遊戲闖關活動、拍照區及試玩區，贈送展場限定虛寶及贈品，邀請玩家一起參加最FUN電的學園祭！

「So-net 夏日學園祭」活動資訊：

●展出時間：2022年7月28日(四) ~8月1日(一) 10:00~18:00

●展出地點：台北世貿一館 (台北市信義路五段5號)

●攤位位置：近基隆路世貿廣場入口(D829-836)

更多關於「So-net 夏日學園祭」的活動資訊，請參考So-net 官方粉絲團及各遊戲粉絲團。