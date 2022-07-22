嬰幼兒莫德納疫苗今日（22）開打，台中市市長盧秀燕昨日提前開箱「嬰幼兒快打站」。盧強調，6個月到未滿6歲的嬰幼兒施打需求與成人不同，市府非常重視，故祭出6項措施，包括施打現場站站有冷氣、無障礙坡道便利嬰兒車進出、環境友善重隱私、親子廁所、尿布台及全套用品通通有、現場播放卡通或兒童音樂等。
盧秀燕昨日在臉書發文表示，嬰幼兒莫德納疫苗22日開打，6個月到未滿6歲的嬰幼兒施打需求與成人不同，市府非常重視，特別提前開箱「嬰幼兒快打站」，讓各位爸爸、媽媽們提前了解。
盧秀燕指出，所有的快打站，市府都準備了6項措施：
1、施打現場，站站有冷氣
2、無障礙坡道，便利嬰兒車進出
3、哺集乳室，環境友善、重視隱私
4、親子廁所，方便大人、小孩使用
5、尿布台、濕紙巾、尿布墊全套通通有
6、現場播放卡通或兒童音樂，安撫孩子
盧秀燕也特別發出3大提醒：
1、各鄰里有發放通知單，請按照通知時間前往施打。
2、同家庭兄弟姊妹接種時間不一樣，家長可擇一時段，帶孩子一同接種。
3、46處快打站開設時間與地點看這裡：https://reurl.cc/Wrenm7
不僅如此，盧秀燕也再度提醒，前往快打站施打前，要記得帶上：
1、接種通知單
2、幼兒的健保卡
3、兒童健康手冊
4、COVID-19疫苗接種評估及意願書
盧秀燕表示，歡迎爸爸媽媽從7月22日開始到7月25日，前往全台中46處的嬰幼兒疫苗快打站接種疫苗。市府全力以赴，安排舒適的接種環境，加速施打，讓小小市民也有疫苗保護。
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