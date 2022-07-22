Omicron亞變異株BA.2.75說明。（圖／指揮中心提供）

Omicron亞變異株BA.2.75陸續入侵亞洲各國，中央流行疫情指揮中心今宣布於邊境攔截首例確診個案，為1名自印度入境的30多歲男子，同行的1名家人及1名友人則是感染BA.4。

BA.2.75最早於今年5月發現，已於印度快速傳播，成為該國主流，全球已有英國、德國、美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、日本、印尼、泰國等至少15國報告病例，惟因多国檢測量下降，實際傳播情形可能低估。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，首例BA.2.75個案為北部30多歲男性，曾接種3劑疫苗，7月10日與1名家人、1名友人自印度入境，當時持有2日內陰性報告。

台灣出現首例Omicron亞變異株BA.2.75個案，個案從印度入境。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞表示，3人在機場檢驗陽性，Ct值20，不過定序發現，男子感染的是BA.2.75 另外2人則是BA.4。3人都在7月10日出現發燒等症狀，現已解除隔離，因檢疫期間無其他接觸者，此案沒有外擴跡象，社區傳染風險低。

世界衛生組織（WHO）表示，BA.2.75帶有新增病毒突變，可能影響抗原特性，尚須研究證實傳染力及致重症機率，需密切關注BA.2.75對疫情影響。指揮中心提醒民眾，接種新冠疫苗可降低因染疫重症、住院或死亡風險，請民眾儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。