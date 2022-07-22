俄羅斯入侵烏克蘭後，歐美各國對其發動經濟制裁，俄羅斯也降低天然氣供應量反制，這使得歐洲陷入能源危機，網路上更流傳一張梗圖，呼籲歐洲人洗澡只洗4個部位，減少能源用量與俄羅斯能源收入，就能讓普丁生氣的梗圖，對此，普丁也回應，直嗆，「他們完全瘋了，只是想找替罪羔羊。」

俄羅斯最大通訊社塔斯社、今日俄羅斯報導，普丁出席政府自辦的「新時代強大思想」論壇時就此事做出回應，他表示，「他們在流傳那張圖，這是什麼情況？他們完全瘋了，還呼籲節水節電，簡直是胡說八道，自己犯了錯，只是想要找替罪羔羊。」

普丁所指稱的梗圖，是一位手持烏克蘭國旗的小男孩，正站在蓮蓬頭下淋浴，上方的文字寫下，想要讓普丁生氣，洗澡請只洗這四個部位，並標出腋下、生殖器、屁股及腳趾等部位。

事實上，歐洲能源危機在俄烏戰爭爆發後更為嚴重，相當依靠俄羅斯天然氣的德國，其經濟部長Robert Habeck就曾公開呼籲民眾減少洗澡次數，來降低對俄羅斯能源依賴的程度。