新竹市22日新增569例確診個案，今年以來累積8萬993例，居家照護者為3870人，居家隔離為1200人，滿6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗今開打，截至中午已有291位嬰幼兒完成接種。

市府表示，體育館施打站於今日起至7月29日，周一至周五上午8點至11點、下午14點至17點，提供滿6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗施打線上預約，請家長依預約時段攜帶健保卡、兒童手冊前往施打。

開打首日截至中午，疫苗站已有291位嬰幼兒完成接種，現場除了有小兒專科醫師進駐，並貼心備有哺集乳室及尿布檯，更有可愛造型玩偶與街頭藝人表演折氣球及雜耍，緩解小朋友的緊張情緒。

市府衛生局提醒，疫苗施打預約平台需以施打日前2日前線上預約（如預計29日施打，須於27日24時前完成預約），家長們亦可選擇於本市嬰幼兒COVID-19疫苗合約院所開診時段接種。建議嬰幼兒應完整接種基礎劑疫苗，以降低中重症風險及MIS-C的發生機率。

另，有關隔離通知書，衛生局說明，確診後需填報「自主疫調回報系統」，並可在24小時內於原連結編修一次，超過時效或有編修紀錄後就無法再更改，請民眾填報送出前一定要確認資料正確性，以便即時發送隔離通知書。