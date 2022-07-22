2022文博會進入倒數階段，超人氣貼圖「無所事事小海豹」超大型充氣裝置漂在愛河上，高雄市政府也宣告「台灣IP ‧ 高雄原創─聊療漂漂河」即將登場，繼市府與LINE貼圖合作，推出「高雄聊療號」輕軌彩繪列車、「限定版一卡通」及「親子T-shirt」後，今日重磅釋出首位「無所事事小海豹」巨大化充氣裝置，帶著慵懶、超萌的經典姿勢，在高雄愛河灣驚喜現身，為臺灣文博會場域增加熱鬧又療癒的氛圍。

「聊療漂漂河」活動讓貼圖角色變成實體化的充氣裝置，過程中無論是執行面、製作面都充滿了難度，不僅在圖面與角色姿勢上需要多次來回討論、確認與協調，來到現地，包含前置準備、布料裁切與場域的挑選、風向及風切評估甚至是現場的充氣與安裝等都是辛苦的挑戰，此外更需要安排潛水人員協助拉水下纜繩來定位並確保裝置物的安全。

高雄市長陳其邁表示，在這次的深度合作計畫中，讓這些人氣貼圖，從LINE聊天室中的虛擬角色，躍上輕軌車體作為在城市裡穿梭的可愛風景，現在更讓他們立體化、巨大化，在愛河灣上成為「2022臺灣文博會」活動場域的迎賓大使，迎接後疫情時代即將到訪高雄的旅客，邀請各位親子及市民朋友今夏務必到訪高雄，感受最熱情且創意十足的文創盛事。

文化局表示，回顧2013年，當時高雄市政府率先搶下荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）設計的「黃色小鴨」展出首站，在短短一個月的時間內，吸引超過300萬人次的賞鴨人潮，更創造超過10億元的觀光產值，在當時是非常轟動的城市行銷盛事。這次「台灣IP‧高雄原創」，則是重在推廣行銷及聚焦在台灣的本土圖像創作上，台灣的原創IP非常有競爭力也相當受歡迎，這一次藉由高雄的海洋意象、城市景觀與交通載具成為高雄原創者新的展現舞台，從虛擬到實體看見圖像創作的多元可能。