桃園市長鄭文燦子弟兵、民進黨三蘆區議員參選人顏蔚慈遭民眾檢舉，昨（21）日晚間疑似在居隔期間參加新北市消防局的消防平安餐會，讓同屬該區參選人的「侯家軍」吳訓孝大酸：「破口市長子弟兵不意外！」不過顏蔚慈回應，居隔早已在20日結束，昨天是自主健康管理階段。

新北市消防局昨日晚間在三重光興活動中心舉辦消防平安餐會，許多參選人都把握機會前往爭取支持，其中民進黨市議員參選人顏蔚慈也現身跟警消打招呼，不過有民眾檢舉，顏應該還在居家隔離期間，卻違反規定參加餐會，新北市衛生局表示，確實接獲檢舉，不過還要釐清，但若查證屬實，會依法開罰3千元。

「侯家軍」吳訓孝聽聞此事也批評，日前桃園市長鄭文燦及桃園市長參選人林智堅才因違反防疫規定逐桌敬酒挨罰，如今又傳出鄭的子弟兵居隔期間跑餐會，恐會引起民眾觀感不佳，吳孝訓說，去年的三重蘆洲疫情蔓延開就是因為獅子王餐敘事件，而如今鄭文燦市長和子弟兵連續違反防疫規定實在很不可取。

不過對於相關指控，顏蔚慈回應，自己的居家隔離期間早已在20日當天結束，昨晚已是自主健康管理的階段，所以開始恢復選舉相關行程，但仍依照相關規定，確認快篩陰性後才開始相關工作，而且昨天僅與在場民眾致意、發放文宣，在餐會開始前就已經離開，並未上台致詞或留在現場用餐。

顏蔚慈強調，自己每日都會自主快篩，確認是陰性才出門。公眾人物對自身應該有更嚴格的規範與要求，造成民眾的疑慮她願意深刻檢討，並對於活動的出席參加更加謹慎。