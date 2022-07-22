堪稱電子支付先驅的「聯明」行動科技公司，曾因前董事長許豐暘與綜藝天王吳宗憲掏空、炒股遭檢調查辦，檢調並查扣聯明公司帳戶存款，但由於聯明公司另因積欠97年度至98年度營利事業所得稅、營業稅及健保費共2248萬餘元，行政執行署台北分署為追討稅款，經與台北地檢署溝通協調後，日前終將聯明公司被查扣的銀行存款清償結案。

聯明行動科技公司，主要業務是現今拓展程度相當高的行動錢包、電子支付。聯明公司的前董事長許豐暘因2009年與好友「綜藝天王」吳宗憲涉及假交易，另許男涉嫌掏空聯明公司資產2億多元，並炒作聯明股價，違約交割3000多萬，許男已因潛逃遭通緝。

台北國稅局發現，聯明公司滯欠97年度至98年度營利事業所得稅、營業稅及健保費共2248萬餘元，移送行政執行署台北分署執行，台北分署調查聯明公司可供執行之財產，並核發扣押命令執行聯明公司對第三人的銷項債權以及存款債權。

但執行官發現，本案早在移送前，聯明公司前董事長許豐晹就因涉及掏空、炒股遭檢調查辦，甚至許男早已潛逃，並無足夠財產可供清償稅費，僅執行聯明公司名下不動產獲款463萬餘元，但仍有積欠稅費2000多萬元。

台北分署執行官因發現聯明公司的帳戶存款，已被台北地檢署查扣在案，因此執行官遂與台北地檢署、台北地院跨機關多次溝通協調後，北檢同意將查扣的聯明公司銀行存款解繳，終於今年6月全數清償結案。