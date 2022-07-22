近期隨著全球升息，引領資金退潮，台股跌破 1萬5，房市交易也逐步由熱轉冷，不少有意購屋的民眾或企業不免心生疑慮而觀望，心想現在適合進場買房嗎？不動產專家宏大國際資產公司總經理陳益盛今（22）日表示，只要選對地點及產品，現在仍是置產的時機，未來最看好二類型產品：商辦、工業廠房。

陳益盛表示，工業廠房隨著台商回流陸續購地建廠，高峰期已過，目前呈持續溫和成長；而商辦市場，會是下一個亮點。

陳益盛分析，據經濟部統計的公司登記家數及資本額，都同步呈現成長，全台家數由109年1月的704,438家，到111年5月達742,798家，成長38,360家，資本額也由24.98兆元增加為26.75兆元，成長1.77兆元，相對帶動辦公室的潛在需求。

陳益盛則尤其看好台北市中心，其需求成長但幾乎無新增供給，加上約30棟商辦大樓陸續進行都更或危老重建，可用辦公室面積將短少10餘萬坪，台北市區商辦5年內，將持續呈現僧多粥少的現象，與住宅價格比較仍相對較低，也是投報率較高的不動產，因此極具抗通膨的保值與增值性。