台北市政府昨(21日)公布熊好券振興方案，外界也好奇中央今年是否會再推出5倍券等相關振興措施。對此，行政院發言人羅秉成昨未直接否認，只表示會看情形、條件等，滾動式檢討。政院的回應引發網友熱議，不少人狠酸應再加X倍，還有人說「選舉要到了，唯一支持選前一人發一萬元」。

羅秉成昨在行政院會後記者會談到，疫情慢慢趨緩，各部會一直持續在做相關紓困與振興作為，尤其國內觀光旅遊再起，很多振興作法也頗受歡迎，那麼各部會也會看情形條件、預算、經費來源等等，滾動式檢討。

對於行政院的回應，引發不少網友熱烈討論，由於年底選舉將至，不少人都在《Yahoo新聞》相關報導底下留言表示「只要對選情有利都有可能」、「接下來就是7倍了吧？」「我要10倍XD」、「還不是人民的錢」、「選情不樂觀就會發了啦」、「可以直接發現金，不要再玩遊戲了嗎??我要上班，很累」、「好的，快發吧，我在等，呵呵呵」、「太少要20倍」。