基隆市七堵區開元路原本台鐵局宿舍，如今已經拆除完畢，基隆市長林右昌希望這塊土地能夠提早完成停車場的建設。（張志康攝）

基隆市政府22日舉行七堵區市長訪視基層座談會，市長林右昌在會中裁示，七堵正明里附近的停車位不足，開元路上原本屬於鐵路局大華宿舍的土地，希望能夠盡快改建成平面停車場，目標訂定在10月底前增設完成，並開放啟用。

七堵區正明里是七堵區的精華地段之一，除有不少住宅區外，附近也是最熱鬧的地區，在這裡居住的民眾長久面臨停車場不足。去年經里長向市府爭取，希望能夠妥善利用即將拆除的台鐵局大華段宿舍土地，並增設停車場，解決里民停車難的問題。

對此，基隆市交通處便自去年10月開始，與台鐵局進行溝通。初步確診台鐵局將設置平面停車場納入可行性評估。到了今年7月，台鐵局回復交通處，表示原本開元路的舊宿舍已經拆除完畢，目前正在辦理土地面積測量及停車場標租等相關作業，預計於今年9月底前，辦理停車場標租事宜。

林右昌表示，對當地的民眾來說，停車位不足的問題已經行之有年，若能夠盡早解決，對民眾來說就能盡早獲得便利。既然現場已經拆除完畢，他要求交通處與台鐵局進一步溝通，將相關的時程，如土地是測畫、停車場的標租等事宜提前，希望這個停車場能在10月底前完工啟用。

林右昌也指出，目前雖說疫情收斂，但實質上疫情處於平原期，每天仍有不少民眾確診。為此，林右昌希望里長們能夠協助傳達里民，呼籲50歲以上民眾可至合約醫療院所，接種第二次追加劑，以及6個月至5歲幼兒莫德納疫苗開打，請里長也向民眾宣導，有疫苗就先打，形成防護力。