高雄一位網友陪同事去台北送貨，結果一上車就聞到撲鼻香味，但又不會濃郁到讓人頭痛，讓原PO超好奇同事是使用哪一款車香，結果對方卻指著平凡無奇的香皂說「就是這個！」貼文吸引6千多人朝聖，不少網友狂讚在車上放肥皂根本生活智慧王，好聞又不貴。

一名網友昨在臉書社團《爆廢公社公開版》發文表說，陪同事送貨到台北，一打開車門就聞到撲鼻的香味，讓原PO忍不住驚呼「你車子怎麼這麼香？是用哪一牌的車用香水啊？我也要去買！」結果朋友就指著一塊香皂說「這個！」讓他順間啞口無言。

貼文引起6千多人狂讚，不少網友看了爆共鳴說，肥皂真的很讚，便宜又好聞。「我也好愛香皂味道」、「肥皂超好用欸，我丟兩塊在車上都沒菸味」、「車內芳香劑真的可以考慮改換香皂，比較省錢，又不怕買到聞了會頭暈的味道」、「超愛香皂的味道」、「生活智慧王」、「一顆能撐2年以上，不香就把頭切掉」。

另有網友還補充說，車上放肥皂當芳香CP值很高，不但不用擔心會出現令人頭暈的香味，下車要洗手的時候，拿刀片割一小塊下來，就可以用來洗手了，根本超方便的。