迎接文博會，高雄市政府利用愛河智慧燈光系統，在高雄流行音樂中心建築上映出由知名設計師顏伯駿操刀的文博會「群島共振」主視覺，用動態影像閃耀愛河、展現絢麗光景。（圖/ 中央社）

LINE人氣貼圖「無所事事小海豹」巨型實體躺進愛河灣，高市府今宣告另5個高雄人創作的人氣角色也將擔任文博會迎賓大使，以巨大化實體現身高雄，展現台灣IP多元可能。

今年移師高雄舉辦的文博會進入最後倒數，高雄流行音樂中心海音館前水域上近日驚喜出現LINE人氣貼圖「無所事事小海豹」超可愛巨大型充氣裝置，慵懶、超萌的經典姿勢，吸引不少民眾合影，照片在網路公布後也有不少網友直呼超可愛，表示想到高雄看實體。

高雄市政府今天透過新聞稿宣告，「台灣IP‧高雄原創─聊療漂漂河」即將登場，6名高雄創作者所創作的LINE超人氣貼圖角色將成為文博會活動場域的迎賓大使，迎接到訪高雄的旅客，愛河灣上的小海豹只是開端，另5個角色也將以巨大化身影陸續登場。

為迎接文博會與台灣設計展2大盛事，高市府推出「台灣設計設計台灣」系列活動，並與LINE貼圖合作，以6名高雄創作者的的超人氣貼圖明星貓爪抓、塔仔不正經、無所事事小海豹、豆卡頻道、ㄇㄚˊ幾兔、PP mini小小企鵝為活動大使，先後推出「高雄聊療號」輕軌彩繪列車、一卡通及T-shirt，進行宣傳。

文化局指出，「聊療漂漂河」計畫將貼圖角色變成實體充氣裝置，無論是執行面、製作面都充滿了難度，不僅在圖面、角色姿勢、布料裁切上需要多次來回討論、確認與協調，且場地的挑選、前置準備、風向及風切評估，到裝置充氣、安裝，都是辛苦的挑戰，更需要潛水人員拉水下纜繩定位、確保裝置物的安全。

文化局說，2013年高市府搶下荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）作品「黃色小鴨」在台展出首站，一個月吸引賞鴨人潮逾300萬人次，觀光產值逾新台幣10億元，轟動一時；相信台灣原創IP也廣受歡迎、具競爭力，盼高雄海洋意象、城市景觀與交通載具成為創作者展現舞台，看見圖像創作的多元可能。

迎接文博會，高市府也藉由近期獲得榮獲美國謬思設計大獎（Muse Design Awards）的愛河智慧燈光系統，在高雄流行音樂中心建築上映出由知名設計師顏伯駿操刀的文博會主視覺「群島共振」，用動態影像閃耀愛河、展現絢麗光景。

高雄市長陳其邁表示，這次企劃讓LINE聊天室中的虛擬角色躍上輕軌車體，作為在城市裡穿梭的可愛風景，也開發成日常生活用品，現在更以立體化、巨大化身姿迎接旅客，盼展現高雄的熱情與創意，也傳遞溫暖、療癒能量，透過角色與城市互動，展現台灣IP的無限可能。（編輯：黃世雅）1110722