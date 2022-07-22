機電空調系統整合廠洋基工程(6691)董事會通過配息14元，12日以155元參考價除息交易，惟受大盤疲弱拖累收黑貼息，近日止跌緩步回升、20日重返填息路，今（22）日持平開出後小幅震盪，最高上漲0.64％至158元，填息率約17.86％，終場以小漲0.32％作收。

洋基工程2022年6月自結合併營收14.59億元，月增達27.79％、年增達30.67％，創同期新高、歷史第四高。使第二季合併營收35.87億元，季增達32.56％、年增達14.62％，刷新歷史新高。累計上半年合併營收62.94億元、年增達21.82％，續創同期新高。

洋基工程受惠接單及投入專案持續增加，今年首季營運淡季不淡，稅後淨利3.17億元，季增9.99％、年增達1.33倍，刷新歷史新高，每股盈餘（EPS）4.68元亦創歷史第三高。公司先前表示，今年以來接單狀況良好，缺工及原物料上漲影響不大。

展望後市，洋基工程表示，包括半導體、IC載板、印刷電路板（PCB）、光電等主要客戶今年資本支出均大幅提升，首季新接訂單35億元、在手訂單增至170億元，後續尚有許多標案進行中，雖然去年基期較高，仍預期今年能維持一定成長動能，明年展望亦樂觀。