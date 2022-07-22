美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周四晚間再度對美國過於依賴台灣晶片提出警告，她在阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）上表示，美國目前正處於「史普尼克危機」（Sputnik moment），必須通過支持美國本地半導體生產的晶片法案。

所謂的「史普尼克危機」指的是蘇聯在1957年10月4日搶先美國成功發射史普尼克1號人造衛星，在當時的冷戰時期引發西方民主世界的恐慌與焦慮。

雷蒙多表示，美國沒有生產真正尖端的晶片，這真的令人徹夜難眠，美國9成的先進晶片來自台灣，對台灣晶片如此依賴實在站不住腳（untenable）、也不安全。雷蒙多並提到最新消息指出中國已有能力生產7奈米晶片，美國必須開始行動。

產業調查公司TechInsights出具報告指出，中芯採用7奈米製程生產的比特幣挖礦晶片已經開始出貨，若能提升良率，便有機會超越格羅方德成為全球製程技術排名第三的半導體代工廠。TechInsights並直指中芯複製台積電的7奈米製程。

雷蒙多此番發言仍是在對美國國會喊話。周三她在接受CNBC訪問時表示，如果來自台灣的晶片供應被切斷，那將是一個可怕的情況，美國將立即陷入深度衰退。雖然許多電腦晶片是由英特爾等公司在美國設計，但在哪裡製造也同樣重要，我們需要在美國製造晶片。

目前美國參議院正在就精簡版的晶片法案進行表決，預計最快下周交付全院表決並送交眾議院審理。在完成立法後，美國政府便可撥款520億美元補貼在美國建造半導體廠的投資案。國會議員希望能在8月休會之前通過該法案，並送交拜登總統簽署完成立法。

格羅方德（GlobalFoundries Inc）執行長Tom Caulfield周二接受媒體訪問時表示，如果支持美國晶片產業的法案無法在未來幾周內通過，該公司在紐約州北部建造半導體工廠的計畫可能推遲。

英特爾在6月底警告該公司在俄亥俄州仍處於興建初期的大型晶片廠可能縮小規模或延後建廠工作，而這項重大投資案的規模與進程將取決於美國國會是否通過《晶片法》（CHIPS Act）。