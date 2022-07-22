民進黨桃園市長參選人林智堅，在跑行程途中，收到新竹市政府前同事傳來的訊息。（圖／取自林智堅臉書）

林智堅為代表民進黨參選桃園市長，辭去原新竹市長一職。林今日（22）跑行程途中，收到前新竹市府同事傳來，新竹市立棒球場即將重啟的照片，令他相當感動，不僅讓他回憶起2014年的選舉時光，更歡喜自己花了近8年時間的努力終於開花結果，嶄新場地也將迎來第一場球賽。

林智堅今日中午12時許在臉書發文表示，行程中移動的空檔，收到前同事傳來新竹市立棒球場即將重啟的照片；很感動球場終於改造完成，也要迎來5年後的嶄新場地的第一場球賽。

林智堅感性表示，這不禁讓他回憶起2014年的選舉時光，那時幾位關心棒球運動發展的基層教練、退役球員還有球評老師，除了老舊球場的改造外，他們更多的時候是在討論整個棒球運動要如何在城市裡扎根茁壯

對此，林智堅指出，他們花了近8年的時間，補助基層棒球經費、球具，社區棒球隊的成立，讓更多小朋友愛上這項運動。對於球員有更完善的培訓體系，專任教練的聘用和科學化的訓練器材建置；另外也有球場分級使用制度的確認，增設了更多場地，讓社區、業餘、三級棒球都有各自的場地可以使用，也降低主要球場的負擔，最後爭取到場地的原址重建，也力邀職業球團進駐。未來，職業球團不僅在於運動賽事的推廣，更可以做到三級棒球的培力。

林智堅強調，一套政策論述的完成，需要整合、協調與執行，從制度面、人才面還有軟體與硬體的改造，最後創造一個可以循環的生態系。兩屆市長以來他與市府團隊持續努力、持續累積，市政建設沒有一蹴可及的可能，沒有最好只有更好的追求。