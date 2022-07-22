殉職裝甲兵生前俊俏自娛片曝光 運動彈吉他樣樣通 家族人氣陽光男（家屬提供）

陸軍第8軍團裝甲564旅義務役士兵全若堯，21日進行戰車整備作業時被砲管撞擊重傷，不幸身亡，據悉，全員為家中獨子，篤信基督且喜愛運動及音樂，不僅會自彈自唱，還會作詞作曲，他因五官深邃有型，神似周渝民，因此被友人稱為「小周渝民」，社群網站IG上經常分享自己的生活照，相當受到友人喜愛。

全男開心游泳畫面。（圖／家屬提供）

全男逗趣彈吉他畫面。（圖／家屬提供）

殉職裝甲兵生前俊俏自娛片曝光 運動彈吉他樣樣通

根據全男的IG可見，他是名陽光大男孩會打籃球還會游泳，全男的最後一篇貼文停留在今年3月和朋友們一起參加信義鄉，鄉運，籃球比賽得亞軍的畫面，當時他感性發文：「感謝大家的付出和努力，為了共同目標拼命去爭取機會證明自己」，而全男的友人得知憾事後，更發文標記他喊：「兄弟！我們天堂見」。

全男除會運動外，他還會自彈自唱作詞作曲，也曾IG分享彈吉他的逗趣模樣，當時他一邊打著節拍，一邊跟著音樂搖擺，他因深邃的五官神似周渝民，在部落還有小周渝民的號稱。

全員原本計畫退伍後要考公務員，但卻因為為這起意外夢碎，此外，他也是虔誠教友，經常參加部落教會活動，帶著小朋友跳舞、打球，在部落人氣相當高。

全若堯是家中獨子，父親在信義鄉農會上班，他的家族是信義鄉的政治世家，伯父全文章和全文盛都曾經擔任信義鄉長，全文盛還曾經擔任立法委員，另1位伯父是現任縣議員全文才。

全文才指出，全若堯和他的女兒同年，兩人一起長大兄妹感情深厚，他和全若堯也是稱兄道弟，叔侄間毫無隔閡，因此對此意外他感到非常難過，而且，他再13天就要退伍，卻在此時發生不幸，讓親友都感到驚愕與不捨。

全文才指出，目前4個月的義務役必須要檢討，因為他也是裝甲兵出身，下部隊後半年進不到戰車，要先學習戰砲術語、射擊、砲操及如何確保安全，現在服兵役才100多天的時間，能夠訓練精良？令人質疑。