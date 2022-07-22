高雄捷運紅線最南端將從小港延伸到林園！小港林園線計畫路線行經3大國家級產業園區，年產值合計逾1.52兆，最快今年底動工，帶動周邊房市發展，專家分析，林園為受惠最大區域，目前還有1字頭房價，既能享受捷運便利的好處，同時房價也僅蛋黃區一半，相對來說比較好入手，受捷運未來性帶動，未來林園房價可望站上2字頭。

高雄市副市長林欽榮曾表示，捷運小港林園線計畫路線行經3大國家級產業園區，年產值合計逾1.52兆，亦為南部半導體材料S廊帶的其中一環，且小港林園地區長期承受國家經濟發展所造成之環境污染及港區重車威脅，亟需捷運建設帶動當地整體發展，推動小港林園線實有其重要性及必要性。

高雄市捷運局吳義隆局長也說過，6月底小港林園線環境影響評估獲行政院環保署核定後，捷運局將加速推動捷運小港林園線線建設計畫，預計2022年底可開始動工興建，目標為2030年完工通車。全長12.59公里，共有6座地下車站、1座高架車站，未來捷運服務範圍包括臨海工業區、林園工業區以及規劃中的新材料循環產業園區。

根據高雄市地政局的高雄實價網統計，林園區2022年屋齡5年內大樓，成交為16.45萬元，較去年14.52萬元，出現13%的漲幅。

安庭建設董事長吳棋春指出，林園屬於自成一格的生活圈，以往少有外來人口，多以自住、自用的剛性需求為主，2年前有還有總價268萬元、288萬元的華廈產品可買，換算下來1坪14、15萬元，首購可輕鬆購屋。

智禾廣告協理黃煜智指出，台積電去年宣布在高雄設廠，帶動區域房價一飛沖天，高房價產生排擠效應，尤其市中心農16、巨蛋、鹽埕等區域，新案已經出現5字頭，首購族只能轉往外圍購屋。林園過去雖然不是第一環的購屋熱區，房市交易以區域客為主，但在蛋黃區高房價的排擠下，林園還有少見的1字頭價格，未來又有捷運經過，吸引許多首購族來此購屋。

不過近2年隨營建成本高漲、土地成本增加，林園的華廈產品開價約18萬元，黃煜智說，房價排擠效應下又有捷運經過的未來性，未來區域開價將站上2字頭。

吳棋春說，林園在地人還是有透天需求，預計明年公開的透天案人情味系列，推案約40戶，開價破千萬。至於大樓產品，相對目前小港、大寮的新大樓2字頭行情，目前林園還在1字頭房價，但隨著捷運延伸林園利多發酵，1字頭即將絕跡。(記者張雅雲/高雄報導)