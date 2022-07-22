南台灣規模最大的高雄市旅行公會國際旅展22日在高雄展覽館盛大開幕，隨著新冠肺炎疫情趨緩，相關政策逐漸解封，此次旅展共有300多個攤位參展，並祭出多項優惠，要讓悶了許久的民眾好好趁著假期嗨翻天，高雄市副市長史哲22日也親臨開幕剪綵活動，盼能振興高雄觀光產業。

高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑指出，今年旅展攤位受到疫情影響雖然僅300多攤，但仍有許多國外參展單位，且有各縣市精心推出深度旅遊行程產品，還有業者精心設計的各式離島、本島等「類出國」旅遊行程，這也是今年旅展的一大亮點。

為了打造這場旅遊盛會，旅展現場匯集各國觀光局和台灣各地最新的吃喝玩樂資訊，各參展單位傾盡全力拚觀光，業者也推出飯店住宿券1.4折起、人氣餐券4.5折起等優惠，各縣市政府也卯足全力推廣在地特色，行銷優質秘境之旅，盼民眾以實際行動力挺觀光。

史哲致詞時表示，疫情趨緩後，振興國內觀光產業是相當重要的目標，高市府配合中央祭出「周間補到千、周五又補五」國旅加碼補助方案，並在高雄陸海空安排一系列的活動，希望大家透過這次旅展的相關好康，趕快規畫「夏趣高雄」，他相信而經過此波疫情，國人對於海外旅遊有非常大的期待，也希望大家一起振興高雄觀光。