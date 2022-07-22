英國對外情報局軍情六處（MI6）負責人摩爾（Richard Moore）說，自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐洲國家驅逐了400名以外交身份為掩護的諜報人員。

據英國《衛報》（Guardian）披露，俄羅斯在烏克蘭開展特別行動以來，歐洲國家宣佈大規模驅逐俄羅斯外交官。摩爾在美國「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）中指出：「最新統計顯示，整個歐洲驅逐了400多名以外交身份作掩護的諜報人員，佔此類人員總量的大約一半，這可能使俄羅斯在歐洲的間諜活動能力減半。」

自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐洲國家驅逐的400名以外交身份作掩護的諜報人員將近一半（示意圖/Shutter Stock）

摩爾沒有對自己的數據引用任何證據，也沒有闡述英國和其他歐洲國家政府是否會對俄羅斯外交官採取新措施。俄羅斯在烏克蘭採取軍事行動後，駐西方的俄外交官遭到大批驅逐，規模史無前例。

俄外交部每次都指出，這些行動是非法的，俄羅斯有權採取反擊行動，外國部分外交官也已離開俄羅斯。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則表示：克宮對歐洲驅逐俄羅斯外交官感到遺憾，歐洲國家這樣的行動沒有遠見，因為這等於自己削弱了在危機條件下的外交溝通能力。

德國在 4 月驅逐了 40 名俄羅斯外交官，而法國驅逐了 41 名，至於英國則是少數幾個沒有驅逐任何疑似從事間諜活動俄羅斯外交官的國家之一。摩爾說，兩名非法人員已被逮補，其中包括一名偽裝成愛爾蘭裔巴西人的俄羅斯人。