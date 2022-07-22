美食外送平台foodpanda對消費者突襲式宣布加收「平台費」，引起大量消費糾紛，台北市消保官介入調查。北市議員指出，foodpanda否認突襲收取平台費，並拒絕退費，就連霸王條款還沒刪，痛批北市府威信蕩然無存。北市表示，會追蹤業者刪除狀況。

foodpanda外送平台在6月6日宣布，自6月7日上午10時起對特定地區的外送訂單增收平台費。王鴻薇說，突襲式收費讓許多消費者不能接受，消保官於6月20日進行行政調查，會中針對pandapro方案用戶因平台費權益受損有無退費機制，foodpanda聲稱母公司在德國，拒絕退費，也不認突襲消費者，態度強硬。

王鴻薇批評，就契約條款記載「我們保留隨時更改訂閱優惠內容的權利」等文字的霸王條款，foodpanda無法承諾改善刪除。

王鴻薇直言，現階段首要目的，就是強烈要求外送平台突襲收費應負責讓訂閱制會員能有退場機制，也要求平台業者提供市占率數據，來補足送平台自治條例不足，才能有明確保障消費者權益之法源依據，避免未來成平台業者脫罪之詞。

簡任消保官龔千雅表示，將確認foodpanda有沒有依法、依約，依法的部分，有適法性疑慮，前一次會議做釐清，目前朝向業者沒有依約，依據個別提出消費者爭議，要求適當處理，目前收案400多件個案處理，20多件有再提起調解。

龔千雅指出，通案部分，將發函給行政院研議相關條例，北市的自治條例沒有針對訂閱制有相關規定，也會再研議。至於「霸王條款」，龔千雅表示，業者回覆已經寫信至總公司刪除，會追蹤業者刪除的狀況。

王鴻薇質疑，針對餐飲業者平台費多高，高達35％到38％，業者加入外送平台愈來愈多，很多餐飲業苦哈哈，現在百物齊漲，很大一部分被外送平台賺走。

她認為，外送平台兩家占到80％，形同壟斷，要求商業處1個月行文公平會調查市占率，否則變成壟斷市場，餐飲平台沒得選，業者對餐飲業收受高平台費，就是小蝦米對大鯨魚。

王鴻薇表示，商業處於6月21日發文要了解配合商家數量，但foodpanda公司已讀不回，完全不把市府當一回事，顯見市府單位對其控管無力，只能任由消費者受其擺佈。商業處長高振源說明，實際家數有詢問過，業者認為屬於商業機密，允諾行文公平會。