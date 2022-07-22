上季，新加坡房屋售價又變更高，但在通膨上揚以及貨幣緊縮下，當地房價再向上的空間似乎相對有限。

根據新加坡政府22日資料，第2季房價又漲3.5%，高於預估值3.2%，更遠遠大於首季0.7%。不過，2021年6月時，星國房屋銷售量一度降至兩年多以來新低。

為了抑制大漲屋價，新加坡政府曾祭出鐵腕政策，希望能把價格回歸正常。但事實證明，當地不動產市場表現出高度韌性，基本上只是緩漲，但價位還是仍然向上走。

不過，房仲業者提醒，在星國頻頻緊縮貨幣，外加各項成本大增後，當地房地產有可能反轉。以紐西蘭與加拿大房產為例，在各自升息後，交易活動也慢慢降溫。

不動產研究單位OrangeTee & Tie認為，聯準會為打壓通膨而升息，新加坡金融業者也嗅出自己國家的房貸，正慢慢從歷史新低走高。同時，在蓋房子的土地、人力還有建材等必須成本全都上漲下，愈走愈高的房價也可能讓民眾實在買不下手而望屋興嘆。