南美2館「亞洲的地域與幽魂展」炒起全台殭屍熱潮，台南市觀旅局挑選一個在地鬼故事傳說，找覽員推出故事線旅行，鬼月起順勢推出號稱「最凶女鬼」的陳守娘故事線行程，限量4梯次共100名額，一上線即秒殺額滿。

南美2館地獄展掀起全台鬼怪熱潮，建城將滿400年的台南市擁有豐富精采的在地鬼故事，清末台灣4大奇案故事中，台南市占了3個，找來導覽員推出首波「最凶女鬼」小旅行。

「林投姐」、「陳守娘顯靈」、「提籃假燒金」、「周成過台灣」是清末台灣4大奇案，前3個都發生在台南，其中陳守娘因守貞節竟遭害死，死後怨靈作亂人間，一度與神明廣澤尊王大戰，而有「最凶女鬼」之稱，擔綱「見鬼小旅行」的第1條故事路線。

覽導路線循著故事發生地點而行，全程步行約2小時，每段故事內容都有明確地點呼應，更加深話題性。

遊客將從陳守娘出生地附近的辜婦媽廟開始，再到師爺上班的府城隍廟，行經掌管陰間事務的東獄殿、接著到永華宮參觀與她大戰數回合的廣澤尊王，再到德化堂見調停這場鬼神之戰的觀音大士，最後到孔廟節孝祠見證陳守娘牌位。

台南市觀旅局線上推出最凶女鬼小旅行，日期為7月30日、8月6日、8月13日與20日下午4時至6時，4梯次共100名額，參與的遊客將獲贈永華宮的平安符，1天內即報名額滿。

因為報名踴躍，觀旅局準備開課強化導覽員專業，觀察熱度再決定是否另開新的鬼怪故事導覽路線。