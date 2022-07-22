新竹縣社區接種專案。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

第2劑追加劑。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣22日新增644例COVID-19 本土確診案例，分別為318位男性和326位女性，年齡分布在0至97歲，12歲以下116位、65歲以上44位，多數集中18至64歲青壯年，約占69％。統計至7月21日為止，新竹縣今年累計確診人數11萬1485人。

新增644例地區分布為竹北市282例、竹東鎮88例、湖口鄉90例、新豐鄉71例、新埔鎮39例、關西鎮22例、芎林鄉15例、橫山2例、寶山鄉21例、北埔鄉4例、峨眉鄉3例、尖石鄉5例、五峰鄉2例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離730人、居家照護列管人數2499人。

中央宣布22日起開放因工作需求需要出國的18歲以上民眾接種COVID-19 疫苗第2次追加劑（第4劑），加上50歲以上民眾也剛剛開放第4劑接種，竹縣衛生局為提供符合資格的民眾更多接種服務，23日周六下午再加開1場竹北里集會所社區接種站，下午1時至3時由新仁醫院醫護提供莫德納疫苗500位名額線上預約，只要符合資格，不限劑次都能來施打。

衛生局說明，除了新開放的因工作需求要出國的18歲以上民眾外，包含醫護人員、50歲以上成人、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，及機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員，皆可接種第2次追加劑。

新竹縣52家合約醫療院所和13鄉鎮市衛生所已在22日同步開放嬰幼兒莫德納、50歲以上民眾及因工作需求需出國之18歲以上民眾第4劑疫苗的接種，針對嬰幼兒莫德納疫苗的首場社區接種站將在23日上午於竹北里集會所開打，提醒家長依預約時間前往。