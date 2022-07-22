中市今年1月間舉辦的立委中二選區補選，台灣股票黨候選人張烱春對台中市選委會提出選舉無效訴訟，指控政見辯論會候選人發表政見僅10分鐘，違反《選罷法》規定至少15分鐘；選委會反駁指出，辯論會中每名候選人在3階段發言總時間長達25分鐘，並不違法。台中地院今天下午宣判，判決張敗訴，仍可上訴。

中二選區立委補選在今年1月9日投票，候選人有民進黨林靜儀、國民黨顏寬恒、台灣股票黨張烱春及以無黨籍參選的林金蓮、李昇翰等5人，選舉結果由林靜儀勝出。張烱春在台中市選委會宣布當選人當天提出選舉無效訟訴。

張烱春指控，台中市選委會不理會他要求以「政見會」方式舉辦，執意以「辯論會」舉行，且僅提供每名候選人10分鐘發表政見，根據《選罷法》46條規定，公辦政見發表會，候選人發表政見時間每場每人以不少於15分鐘為原則， 台中市選委會顯然不公平，影響選舉且違反《選罷法》。

台中市選委會副總幹事賴鎮安表示，選委會事前對5名候選人進行意見調查，因有4人勾選「辯論會」方式舉行，才決定舉辦形式，且辯論會共分為3階段，每名候選人發表時間包括政見申論10分鐘、答覆發問人提問10分鐘及總結5分鐘，總發言時間為25分鐘，過程合乎相關規定。

依規定，候選人以選舉委員會為被告，向法院提起選舉無效訴訟，若經法院判決選舉無效確定，則須再重辦選舉。張烱春提出中二立委補選的選舉無效之訴，今天遭台中地院民事庭判決駁回。