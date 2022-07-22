俄羅斯戰機在烏克蘭被擊落

就在俄烏激戰之際，美國空軍正想盡辦法搞定，如何以最好的方式，來訓練烏克蘭空軍飛行員。

據《防務新聞》（Defense News）22日報導，美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）和空軍參謀長布朗（CQ Brown）周三在美國科羅拉多州「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）中說，烏克蘭空軍將需要放棄俄製米格（MiG）和蘇愷（Sukhoi）戰機，改用較現代的西方戰機。

布朗說，隨著俄羅斯切斷米格戰機備件供應，烏克蘭最後必須改用其他戰機。不過，他也說，還要看看用哪些平台較合用，但可能的選擇有很多，不只有美製的F-15、F-16，還有歐洲戰機（Eurofighter）公司的「颱風」（Typhoon）戰機、瑞典紳寶集團（Saab AB）的「獅鷲」（Gripen），以及法國的「飆風」（Rafale）戰機。

🇺🇸🇺🇦We allow the transfer of fighter jets to Ukraine - Chief of Staff of the US Air Force Charles Brown.



"There are American fighters, Gripen from Sweden, Eurofighter or Rafale. So there are a number of platforms that could go to Ukraine." pic.twitter.com/caceQXPInD — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) July 21, 2022

布朗說，部分努力在於了解，烏克蘭想走向何方，還有美國要怎麼滿足他們的需求，而所有的盟邦與夥伴都有興趣確保烏克蘭能自保。

後來有人問，為何華府不提供烏克蘭一些已經老舊，美國空軍早就打算淘汰的A-10「疣豬」（Warthog）攻擊機時，肯達爾說，那主要取決於烏克蘭，看它想要哪款戰機。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）一再說，基輔需要更多像F-15和F-16這類較先進的戰機。而肯達爾說，儘管烏克蘭眼前主要忙著應付烏東頓巴斯（Donbas）的地面戰，但最後總要想清楚，未來究竟想要甚麼樣的部隊。他強調，美國對和烏克蘭討論相關需求，還有如何能滿足這些需求，都採取開放的態度。